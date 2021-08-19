Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за час

В Москве за один час выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

На базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров осадков. Это составляет 25 процентов месячной нормы. В некоторых районах города прошел град, порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о ливне с грозами и градом, который продлится до утра 19 августа. Пресс-служба МЧС России по столице порекомендовала водителям снизить скорость движения, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Позднее мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей быть осторожнее и следить за детьми.

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