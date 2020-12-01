Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 9 тысяч

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом общее число умерших от инфекции в столице превысило 9 тысяч. Количество скончавшихся с начала эпидемии достигло 9053. Накануне сообщалось о 76 умерших.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 6524 новых случая заражения коронавирусом. Число инфицированных с начала пандемии в столице достигло 612 248. За все время в городе вылечились 458 409 пациентов, из них 6225 — выздоровевшие только за прошедшие сутки.

Ранее москвичам раскрыли несколько правил, благодаря которым можно сохранить здоровье кожи при ношении защитных масок. Главный внештатный врач-дерматолог и косметолог министерства здравоохранения Подмосковья Наталия Махнева рекомендовала отказаться от косметики, в особенности от тональных средств.

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