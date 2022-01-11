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Чистильщик снега рассказал о спросе на свои услуги в Москве

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Чистильщик снега рассказал о спросе на свои услуги в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Частный чистильщик снега Артем рассказал, насколько его услуги пользуются спросом в Москве. Тонкостями работы он поделился в разговоре с «Мослентой».

«В этом году заказов было немного, ездил я нечасто, хоть СМИ и пишут, что спрос на уборку снега частным порядком сильно вырос. Но я не посвящаю этому все время — если мне удобно и по пути, то помогаю людям», — отметил герой интервью. Он добавил, что в прошлые года ездил на вызовы по три-четыре раза в день.

По словам Артема, после сильных снегопадов в сети появляется примерно полсотни объявлений нуждающихся в услуге по уборке снега. Если человеку требуется чистильщик, имеет смысл искать его в ближайшем районе, чтобы не переплачивать наемному рабочему за дорогу.

Ранее москвичам пообещали выпадение рекордного количества снега к пятнице, 14 января. В столице ожидаются полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву.

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