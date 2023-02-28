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11:36, 28 февраля 2023
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В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители

В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Истребители подняли в небо над Санкт-Петербургом после сообщения о неопознанном летающем объекте, замеченном в 160-200 километрах от города. По данным «Фонтанки», такая информация от Министерства обороны была передана в службу Пулково.

«Петербургский аэропорт пока не принимает самолеты и не дает разрешения на взлет. Какой-либо другой информации Минобороны в гражданские службы не сообщает», — говорится в сообщении.

Читатели издания сообщают, что в небе над Северной столицей, особенно в центре города, слышны «звуки как на параде».

Ранее сообщалось, что в радиусе 200 километров закрыли воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково из-за неопознанного летающего объекта.

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