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11:25, 28 февраля 2023
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Закрыто воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге

Закрыто воздушное пространство над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В радиусе 200 километров закрыли воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково из-за неопознанного летающего объекта. Об этом во вторник, 28 февраля, пишет Telegram-канал 112.

«В небе находятся военные самолеты, но нарушитель спокойствия пока не обнаружен», — говорится в сообщении.

По информации источника, введен план «Ковер». Это означает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных. Отмечается, что этот план вводится только в исключительных случаях.

Ранее сообщалось, что самолеты, вылетевшие 28 февраля из Москвы в Санкт-Петербург, были вынуждены развернуться обратно из-за закрытия воздушного пространства над Северной столицей.

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