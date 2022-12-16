Москвичам анонсировали открытие 100 площадок для активного зимнего отдыха

Открытие 100 площадок для активного зимнего отдыха анонсировала москвичам на официальном сайте мэра города заместитель градоначальника Наталья Сергунина. Она отметила, что до Нового года в столичных парках появятся новые катки, горки и лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров.

Всего в парках Москвы разместятся около 40 катков с искусственным и натуральным покрытием, 62 лыжные трассы с естественным снегом, которые работают в зависимости от погодных условий, пять маршрутов с искусственным оснежением, а также 21 горка, на 17 из которых можно приходить со своими тюбингами или ледянками для бесплатного катания, отметила заммэра.

Так, например, один из самых больших катков в городе находится в парке «Сокольники» — его протяженность составляет 16 тысяч квадратных метров. Там же открылось больше всего лыжных трасс — 17 маршрутов. Прокатиться со 120-метровой горки можно в музее-заповеднике «Царицыно». Она расположена на естественном склоне у Большого моста через овраг.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы открыли лыжные трассы с искусственным оснежением.