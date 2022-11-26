В парках Москвы открыли лыжные трассы с искусственным оснежением, говорится в Telegram-канале Мосгорпарка.

«Пять таких трасс открыты в четырех столичных парках — парке "Сокольники", ландшафтном парке "Митино", парке "Северное Тушино" и в парке Олимпийской деревни. Общая их протяженность — 7,3 километра», — говорится в сообщении.

Так, в парке «Сокольники» открылись сразу две трассы протяженностью полтора и три километра — кататься на них можно круглосуточно. Пункты проката работают в Беговом клубе в Митьковском проезде, дом 11, с 10:00 до 21:00 ежедневно.

В ландшафтном парке «Митино» теперь действует полуторакилометровая лыжная трасса. Пункты проката работают с 10:00 до 22:00. В темное время суток маршрут будет освещаться.

В парке Олимпийской деревни открылся лыжный маршрут на один километр. Пункт проката откроется в зоне отдыха 1 декабря, там же будет организована раздевалка с закрывающимися шкафчиками, где посетители могут оставить вещи.

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