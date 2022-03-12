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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 110 рейсов

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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 110 рейсов
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Более 110 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самые большие изменения наблюдаются в аэропорту Внуково — там задержали восемь рейсов и отменили 43. В Домодедово задержано три рейса и 24 отменено, в Шереметьево эти показатели составляют два и 35 соответственно.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили более сотни рейсов. До этого все вылеты в Европу приостановила авиакомпания «Победа». Кроме того, S7 Airlines сообщила, что отменила ряд рейсов из Москвы в зарубежные страны.

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