В аэропортах Москвы отменили и задержали более 110 рейсов

Более 110 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самые большие изменения наблюдаются в аэропорту Внуково — там задержали восемь рейсов и отменили 43. В Домодедово задержано три рейса и 24 отменено, в Шереметьево эти показатели составляют два и 35 соответственно.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили более сотни рейсов. До этого все вылеты в Европу приостановила авиакомпания «Победа». Кроме того, S7 Airlines сообщила, что отменила ряд рейсов из Москвы в зарубежные страны.