Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу

Авиакомпания-лоукостер «Победа» отменила все рейсы в Европу из российских городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег», — уточняется в сообщении.

С 28 февраля Евросоюз запретил самолетам российских перевозчиков пролетать, приземляться или взлетать над территорией стран-членов объединения. Об этом говорится в документе официального журнала ЕС.

Ранее ряд рейсов отменила или задержала авиакомпания «Россия». В частности, из аэропорта Шереметьево не смог вылететь рейс в Софию.