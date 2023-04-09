Мошенница обманула подмосковных пенсионеров на 12 миллионов рублей, сообщает Shot. Эту сумму пожилые люди из Серпухова заплатили за «снятие порчи».

По имеющимся данным, 61-летний мужчина и его супруга смотрели телевизор. На одном из кабельных каналов они наткнулись на рекламу, в которой «ясновидящая» обещала снять порчу любой сложности. Желая узнать, нет ли на них каких-либо сглазов, пенсионеры позвонили по указанному на экране номеру. Ответившая им женщина заявила, что ситуация у них очень плохая.

Начать «очистку кармы» пожилая чета решила немедленно. Пенсионеры несколько раз перевели на счет своей «спасительницы» крупную сумму денег, но она каждый раз заявляла о новых сложностях, возникающих на пути к полному очищению.

Когда пенсионеры потратили на «магические» услуги все свои деньги (12,3 миллиона рублей), они поняли, что их обманули. Пострадавшие заявили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители приступили к поиску «ясновидящей».

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее находящиеся на борту МКС космонавты предупредили россиян о мошенничестве.