Мошенница обманула подмосковных пенсионеров на 12 миллионов рублей
Пенсионеры из Серпухова заплатили за «снятие порчи» 12 миллионов рублей.
Мошенница обманула подмосковных пенсионеров на 12 миллионов рублей, сообщает Shot. Эту сумму пожилые люди из Серпухова заплатили за «снятие порчи».
По имеющимся данным, 61-летний мужчина и его супруга смотрели телевизор. На одном из кабельных каналов они наткнулись на рекламу, в которой «ясновидящая» обещала снять порчу любой сложности. Желая узнать, нет ли на них каких-либо сглазов, пенсионеры позвонили по указанному на экране номеру. Ответившая им женщина заявила, что ситуация у них очень плохая.
Начать «очистку кармы» пожилая чета решила немедленно. Пенсионеры несколько раз перевели на счет своей «спасительницы» крупную сумму денег, но она каждый раз заявляла о новых сложностях, возникающих на пути к полному очищению.
Когда пенсионеры потратили на «магические» услуги все свои деньги (12,3 миллиона рублей), они поняли, что их обманули. Пострадавшие заявили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители приступили к поиску «ясновидящей».
Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.
Ранее находящиеся на борту МКС космонавты предупредили россиян о мошенничестве.