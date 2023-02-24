Школьница из Подмосковья установила 12 новых всероссийских рекордов

Об установленных 14-летней школьницей Варварой Кузьминовой новых всероссийских рекордах сообщает Министерство физической культуры и спорта Подмосковья. Юная спортсменка показала феноменальный результат на первенстве России по тяжелой атлетике.

«Кузьминова установила девять рекордов России среди девушек весовой категории до 81 килограмма 13-15 лет и три рекорда России среди девушек 13-17 лет, результаты которых превышают действующие рекорды Европы. В результате 14-летняя спортсменка стала абсолютной победительницей первенства России, официально установив 12 рекордов России!» — цитирует ведомство министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

Уточняется, что Кузьминова в упражнении «рывок» подняла штангу с весом 93, 97 и 100 килограммов, в упражнении «толчок» — 110, 115 и 121 килограмм, а в сумме двоеборья показала результат в 210, 215 и 221 килограмм.

Спортсменка тренируется в отделении Московской областной «Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике» Богородского городского округа.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек проходит в Выборге. На данный момент в копилке сборной Подмосковья 29 медалей, восемь из которых золотые.

Ранее сообщалось, что девятилетняя сноубордистка из Москвы Василиса Ермакова установила мировой рекорд, выполнив сложнейший трюк.