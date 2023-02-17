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19:20, 17 февраля 2023
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В Москве спустя почти 15 лет задержали убившего бригадира из-за зарплаты мужчину

В Москве спустя почти 15 лет задержали убившего бригадира из-за зарплаты мужчину
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

В столице задержали убившего бригадира из-за зарплаты в 2008 году мужчину, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Обвиняемый в ходе конфликта с бригадиром из-за возникших разногласий о размере оплаты труда нанес тому ножевые ранения в область шеи и груди, от которых потерпевший скончался после доставления в медицинское учреждение», — говорится в пресс-релизе.

Нападавший скрылся. Спустя почти 15 лет полиция установила личность злоумышленника, он был объявлен в розыск. Как оказалось, 39-летний подозреваемый проживал в Тверской области по подложным документам, что затрудняло работу следствия.

В ведомстве уточнили, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее москвич в ходе драки убил экс-возлюбленного дочери. 28-летний уроженец Курска пришел домой к своей бывшей возлюбленной в поселение Десеновское. Женщина не хотела видеть экс-бойфренда и позвала на помощь своего отца, хозяина квартиры. Между мужчинами завязалась потасовка.

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