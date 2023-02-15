Москвич в ходе драки убил экс-возлюбленного дочери

47-летний житель Новой Москвы подрался с экс-возлюбленным своей дочери и убил его. Об этом сообщает MK.RU.

28-летний уроженец Курска пришел домой к своей бывшей возлюбленной в поселение Десеновское. Женщина не хотела видеть экс-бойфренда и позвала на помощь своего отца, хозяина квартиры. Между мужчинами завязалась потасовка.

В ходе драки отец девушки сел сверху на своего оппонента, после чего тот перестал дышать. На место прибыли медики, констатировавшие смерть мужчины. По факту произошедшего начато расследование, уточнил источник.

Ранее любовный треугольник в Подмосковье привел к смерти одного из участников. 26-летний мужчина и его 23-летняя сожительница по предварительному сговору убили ее бывшего мужа.