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14:07, 02 декабря 2022
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Житель Подмосковья получил 16 лет заключения за тройное убийство из-за зарплаты

Житель Подмосковья получил 16 лет заключения за тройное убийство из-за зарплаты
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Длительный срок заключения получил житель Подмосковья за совершенное шесть лет назад тройное убийство, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

По данным обвинения, в августе 2016 года в деревне Малое Брянцево городского округа Подольск подсудимый и его соучастник насмерть забили деревянными брусками двух работников тепличного хозяйства из-за претензий по зарплате. Аналогичным способом они расправились с работницей теплицы, ставшей свидетельницей убийства.

После этого преступники уехали из России и были объявлены в розыск. В 2021 году подсудимый вернулся в Россию, был задержан и арестован.

Ранее в Подмосковье раскрыли убийство почти 20-летней давности. По данным следствия, 6 декабря 2003 года в конфликте на привокзальной площади Реутова подозреваемый из огнестрельного оружия расстрелял двух мужчин. Один из них скончался на месте, второго спасли врачи.

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