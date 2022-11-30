В Подмосковье раскрыли убийство почти 20-летней давности

В Подмосковье раскрыли убийство, произошедшее почти двадцать лет назад в Реутове, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В рамках отработки круга лиц была установлена причастность мужчины, находившегося в федеральном и межгосударственном розыске, к совершению преступления. Следователям также удалось установить, что мужчина с момента совершения преступления посещал адрес фактической регистрации, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 6 декабря 2003 года в конфликте на привокзальной площади Реутова подозреваемый из огнестрельного оружия расстрелял двух мужчин. Один из них скончался на месте, второго спасли врачи.

47-летнему задержанному предъявлено обвинение по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц»). По ходатайству следователя он арестован судом.

Ранее в Москве был арестован обвиняемый в убийстве мужчины 16-летней давности.