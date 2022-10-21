Лжеврач продал пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей

В Москве лжеврач продал 72-летней пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».

«На домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный и представился заведующим поликлиникой. Он сообщил, что у пенсионерки плохие результаты анализов и ей необходимо срочное лечение. Также мужчина пообещал, что лекарства ей привезет курьер, которому нужно будет передать денежные средства. Введенная в заблуждение пенсионерка в назначенное время рядом с домом встретилась с доставщиком, отдала ему 500 тысяч рублей и получила взамен флакон с неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Заподозрив обман, москвичка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В результате злоумышленника задержали, им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Троицка. Он арестован. Флакон с неизвестным веществом, который под видом лекарства продали пожилой женщине, направлен на экспертизу, уточняет «МВД Медиа».

Ранее в Москве мошенники попались при обмане пенсионера на 1,4 миллиона рублей. Установлена причастность к делу восьми человек, шестеро из них арестованы.