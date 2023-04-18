Москвичам пообещали 20-градусное тепло

Потепление до 20 градусов к концу недели пообещал москвичам в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в среду, 19 апреля, воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. Аналогичные показатели ожидаются в четверг. В пятницу и субботу прогнозируется снижение температуры на один градус, но уже в воскресенье температура воздуха приблизится к отметке плюс 20 градусов. А в начале следующей недели вырастет еще на градус.

Средняя температура воздуха с начала месяца в Москве превышает климатическую норму более чем на три градуса, сообщил Леус. При этом наблюдается дефицит осадков — всего 16 процентов от среднемесячной нормы.

Ранее Леус заявил о возвращении тепла в Москву.