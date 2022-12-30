Синоптик пообещал москвичам 20-градусные морозы

Сильно переменчивую погоду и даже 20-градусные морозы на новогодних праздниках пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «360» синоптик отметил, что 2023 год в столице начнется с плюсовой температуры.

«Синоптики называют такие перемены за окном "дикими плясками погоды". Ведь после теплого дня 1 января ко 2-му числу ожидается похолодание. В ночь на 3 января ночью столбики термометров опустятся до минус 5-7 градусов», — уточнил он.

Уже к 5 января дневные температуры опустятся до минус 10 градусов, а в Рождество — до минус 20 градусов. При этом такие скачки температуры будут сопровождаться и скачками атмосферного давления с временами порывистым ветром, предупредил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам оттепель в пятницу, 30 декабря.