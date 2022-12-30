Москвичам пообещали оттепель

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам оттепель в пятницу, 30 декабря. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, в столице ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег и ветер. Температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов в столице, до плюс 3 градусов — в Подмосковье.

Ветер ожидается южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь. По его словам, температура может оказаться плюсовой.