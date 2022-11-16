Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы

20-сантиметровые сугробы к концу недели москвичам пообещал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До конца недели снегопады продолжатся и будут только усиливаться, из-за чего вырастут настоящие зимние сугробы — к воскресенью снегомерная линейка утонет на глубину 15-20 сантиметров, а это норма конца декабря», — сообщил метеоролог.

Он также добавил, что столичные метеостанции уже зафиксировали высоту снежных покровов в Москве от пяти до десяти сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о наступлении «январских морозов» в ноябре.