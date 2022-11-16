Москвичей предупредили о наступлении «январских морозов» в ноябре

О наступлении «январских морозов» в ноябре москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что на выходных столбик термометра может опуститься до минус 14 градусов.

«Наиболее заметное понижение температуры ожидается 20 ноября, когда ночные температуры будут минус 9-14 градусов, а максимальные дневные температуры — 5-9 градусов мороза. Такие показатели соответствует концу января», — сообщил синоптик.

По словам специалиста, температура в столичном регионе начнет снижаться уже в ближайшие дни. В четверг, 17 ноября, подморозит до минус 4-6 градусов, в пятницу — до 6-7 градусов, в субботу также прогнозируется минус 7 градусов.

Ранее была названа дата формирования устойчивого снежного покрова в Москве.