2000 конфликтов в московских школах разрешили по-новому

«За столом переговоров каждый участник может проговорить свои чувства и переживания относительно сложившейся ситуации. Стороны обсуждают пути решения и договариваются, как будут действовать дальше, какой вклад в разрешение ситуации внесет каждый. Важно, что посредник не дает никаких советов», — сообщила специалист городской службы примирения Елена Женодарова.

Ранее в Москве школьников старших классов начнут обучать по-новому. Новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в городских школах с 1 сентября 2023 года.