2000 конфликтов в московских школах разрешили по-новому
2000 конфликтов в московских школах разрешили по-новому, используя специальные службы примирения. О работе ШСП рассказал на официальном сайте мэра столицы руководитель городской службы примирения Городского психолого-педагогического центра Москвы столичного Департамента образования и науки Антон Коновалов.
В школах используется восстановительный подход, включающий в себя технику конструктивного общения: активное слушание, я-высказывание и другие. Урегулировать разногласия помогает нейтральный посредник, который разбирается в ситуации и приглашает участников сесть за стол переговоров при их согласии.
разрешили с помощью школьных служб примирения
«За столом переговоров каждый участник может проговорить свои чувства и переживания относительно сложившейся ситуации. Стороны обсуждают пути решения и договариваются, как будут действовать дальше, какой вклад в разрешение ситуации внесет каждый. Важно, что посредник не дает никаких советов», — сообщила специалист городской службы примирения Елена Женодарова.
Ранее в Москве школьников старших классов начнут обучать по-новому. Новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в городских школах с 1 сентября 2023 года.