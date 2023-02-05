В Москве школьников старших классов начнут обучать по-новому

Школьников старших классов начнут обучать по-новому в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в городских школах с 1 сентября 2023 года.

«Новый стандарт предпрофессионального образования включает комплексные образовательные программы для каждого класса, профессиональную подготовку в колледжах, проектно-исследовательскую работу в вузах, а также знакомство с будущими работодателями и экспертами отрасли», — говорится в пресс-релизе.

Его основные принципы заключаются в адаптации программ учебных предметов под предпрофессиональные направления; знакомстве с актуальными профессиями на городских предприятиях; получении профессии до окончания школы. Кроме того, школьников ждет проектная и исследовательская деятельность на базе вузов.

С нового учебного года ученики 10-х классов посетят профильные городские предприятия. Школьники увидят выбранную сферу изнутри. Учащиеся 11-х классов встретятся с лидерами выбранных отраслей.

«Во втором полугодии 10-го и первом полугодии 11-го классов ученики будут получать первую специальность и вырабатывать профессиональные навыки в колледже. После окончания школы выпускники таких классов получат вместе с аттестатами свидетельства о профессии», — рассказали в пресс-службе правительства столицы.

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