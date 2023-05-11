Москвич отдал аферисту 22 миллиона рублей при обмене валюты по «выгодному» курсу

В Москве псевдообменщик сбежал с иностранной валютой на 22 миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, потерпевший передал иностранную валюту своему приятелю, чтобы тот обменял ее в рубли по выгодному курсу. Посредник нашел обменщика по рекомендации знакомых и приехал для сделки к нему на квартиру. Но тот, получив деньги, сбежал.

Подозреваемый найден и арестован. Сообщается, что деньги он успел потратить.

Ранее мошенники открыли пункт обмена валют в Москве и сбежали с чужими миллионами.