20:55, 11 мая 2023
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Москвич отдал аферисту 22 миллиона рублей при обмене валюты по «выгодному» курсу
В Москве псевдообменщик сбежал с иностранной валютой на 22 миллиона рублей.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
В Москве псевдообменщик сбежал с иностранной валютой на 22 миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».
По данным полиции, потерпевший передал иностранную валюту своему приятелю, чтобы тот обменял ее в рубли по выгодному курсу. Посредник нашел обменщика по рекомендации знакомых и приехал для сделки к нему на квартиру. Но тот, получив деньги, сбежал.
Подозреваемый найден и арестован. Сообщается, что деньги он успел потратить.
Ранее мошенники открыли пункт обмена валют в Москве и сбежали с чужими миллионами.