В Подмосковье мужчина похитил у иностранца 276 канистр моторного масла

Более 270 канистр моторного масла похитил мужчина из машины иностранца на автостоянке в Подмосковье, сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 36-летний ранее судимый житель Балашихи. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража")», — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По сообщению ведомства, в дежурную часть Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» поступило заявление от 23-летнего жителя Республики Беларусь о том, что неизвестные на автостоянке на 179 километре ЦКАД, повредив тент на прицепе грузовой автомашины, похитили 276 канистр моторного масла. Сумма ущерба составила 505 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве взломщик постригся и отдохнул в барбершопе перед его ограблением. Злоумышленник разбил окно в парикмахерской, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы, и проник в помещение.