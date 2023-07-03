Москвичам пообещали 29-градусную жару

29-градусную жару в середине недели предрек столичным жителям в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, дневная температура в начале недели будет находиться в пределах 22–26 градусов, но уже со среды, 5 июля, воздух в Москве прогреется до 29 градусов. Аналогичная погода ожидается и к концу недели. Метеоролог добавил, что не исключены осадки.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до 21:00 понедельника, 3 июля.