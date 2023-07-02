«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду, предупреждает Гидрометцентр России.

Период предупреждения — с 21:00 воскресенья, 2 июля, до 21:00 понедельника, 3 июля.

С 21:00 3 июля до 9:00 4 июля ожидается благоприятная погода, сообщают метеорологи.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в воскресенье, 2 июля. Он пообещал горожанам умеренное тепло.