10:35, 27 июля 2023
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Синоптик пообещал москвичам 30-градусную жару
Синоптик Ильин предрек москвичам 30-градусную жару в пятницу.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
30-градусную жару в пятницу, 28 июля, пообещал москвичам специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает «Вечерняя Москва».
По словам синоптика, столбики термометров поднимутся в пятницу до 24-29 градусов, а в отдельных районах покажут больше 30 градусов. При этом жара в столице задержится только на один день, отметил метеоролог.
При этом в пятницу также ожидается облачная погода и небольшие осадки. В выходные москвичей вновь ждет незначительное похолодание, добавил Ильин.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам погоду на август.