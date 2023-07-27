Синоптик пообещал москвичам 30-градусную жару

30-градусную жару в пятницу, 28 июля, пообещал москвичам специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает «Вечерняя Москва».

По словам синоптика, столбики термометров поднимутся в пятницу до 24-29 градусов, а в отдельных районах покажут больше 30 градусов. При этом жара в столице задержится только на один день, отметил метеоролог.

При этом в пятницу также ожидается облачная погода и небольшие осадки. В выходные москвичей вновь ждет незначительное похолодание, добавил Ильин.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам погоду на август.