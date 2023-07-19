18:30, 19 июля 2023
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Синоптик спрогнозировала москвичам погоду на август
Синоптик Позднякова заявила, что погода в августе в Москве будет «приятной».
Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com
Погоду на август москвичам спрогнозировала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что температура воздуха в последний месяц лета будет приятной.
Метеоролог рассказала, что жары в августе не ожидается — столбики термометров вряд ли будут достигать отметки в 30 градусов. В дневные часы в столице будет в среднем 23-25 градусов, в ночные — до 18 градусов.
МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве до 11:00 19 июля.