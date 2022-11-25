Россияне поддержали идею сделать 31 декабря выходным навсегда

Идею сделать 31 декабря выходным навсегда поддержали россияне в исследовании сервиса SuperJob.ru. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны.

«31 декабря может стать постоянным нерабочим днем по всей России: по данным СМИ, Госдума скоро рассмотрит соответствующие поправки в Трудовом кодексе. Большинство россиян одобряет это нововведение», — говорится в сообщении сервиса.

83 процента респондентов заявили, что хотели бы всегда отдыхать в последний день года. Свою позицию они объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». В то же время шесть процентов опрошенных высказались против этой идеи: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.

Результаты исследования показали, что сторонников введения нового нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89 процентов против 78 процентов). Активнее всего за дополнительный выходной в году выступили люди от 35 до 44 лет.

Кроме того, на позицию влияет и доход респондентов: среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей инициативу одобряют 89 процентов, а среди зарабатывающих более 80 тысяч рублей — 81 процент.

В ходе ранее проведенного опроса россияне высказались о традиции смотреть телевизор в новогоднюю ночь. Смотреть новогодние «огоньки» планируют лишь 12 процентов.