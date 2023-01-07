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15:31, 07 января 2023
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Жителей Московской области предупредили о 35-градусных морозах

Жителей Московской области предупредили о 35-градусных морозах
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

О 35-градусных морозах предупредил жителей Московской области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик уточнил, что в некоторых регионах России объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде.

«Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов», — уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам самые холодные пять дней с начала века, которые начались с 6 января. По его словам, температура в столице опустится до минус 29 градусов.

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