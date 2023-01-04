Москвичам пообещали самую холодную пятидневку с начала века

Самые холодные пять дней с начала века с 6 января пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он рассказал, что температура в столице опустится до минус 29 градусов.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днем тоже без жары — до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века», — сообщил метеоролог.

Специалист подчеркнул, что температурный фон будет ниже сразу на 15 градусов, что является довольно опасным метеорологическим явлением. Однако, после 10 января, температура воздуха в городе начнет повышаться, добавил он.

Ранее в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и ветра.