36 магнитных шариков нашли в мочевом пузыре у жителя Подмосковья

36 магнитных шариков извлекли из мочевого пузыря 21-летнего мужчины врачи подмосковной Химкинской больницы, передает пресс-служба областного Министерства здравоохранения.

По словам заведующего хирургическим отделением урологии Алексея Игнатьева, пациент поступил в медучреждение с болями при мочеиспускании. Проведенное обследование показало, что в органе молодого человека было скопление железных шариков.

После этого мужчине экстренно провели операцию без надрезов с помощью эндоскопа. Во избежание травм, врачи собрали магнитные шарики в единую цепочку и протянули ее через уретру. В настоящий момент пациента уже выписали из больницы, и он чувствует себя хорошо.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину с куриным позвонком в бронхе.