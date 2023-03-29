36 магнитных шариков нашли в мочевом пузыре у жителя Подмосковья
У 21-летнего химчанина обнаружили 36 магнитных шариков в мочевом пузыре.
36 магнитных шариков извлекли из мочевого пузыря 21-летнего мужчины врачи подмосковной Химкинской больницы, передает пресс-служба областного Министерства здравоохранения.
По словам заведующего хирургическим отделением урологии Алексея Игнатьева, пациент поступил в медучреждение с болями при мочеиспускании. Проведенное обследование показало, что в органе молодого человека было скопление железных шариков.
После этого мужчине экстренно провели операцию без надрезов с помощью эндоскопа. Во избежание травм, врачи собрали магнитные шарики в единую цепочку и протянули ее через уретру. В настоящий момент пациента уже выписали из больницы, и он чувствует себя хорошо.
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