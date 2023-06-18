50-летний педофил изнасиловал ребенка в московском парке

11-летнюю девочку изнасиловал в столичном парке «Царицыно» 50-летний педофил-рецидивист, сообщает Shot. Мужчину, который прежде был судим шесть раз, задержали. Возбуждено уголовное дело.

По информации источника, мужчина подкараулил гуляющую в парке школьницу в дневное время. Совершив преступление, он скрылся.

Вечером девочке стало плохо, ее госпитализировали. После этого она рассказала о случившемся.

Полицейские быстро вычислили преступника, который живет рядом с парком «Царицыно», в Западном Бирюлево, и задержали его по месту жительства.

Ранее сообщалось, что двое мужчин изнасиловали 26-летнюю москвичку в подвале жилого дома.