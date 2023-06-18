12:59, 18 июня 2023
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50-летний педофил изнасиловал ребенка в московском парке
50-летний педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю девочку в парке «Царицыно».
Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ
11-летнюю девочку изнасиловал в столичном парке «Царицыно» 50-летний педофил-рецидивист, сообщает Shot. Мужчину, который прежде был судим шесть раз, задержали. Возбуждено уголовное дело.
По информации источника, мужчина подкараулил гуляющую в парке школьницу в дневное время. Совершив преступление, он скрылся.
Вечером девочке стало плохо, ее госпитализировали. После этого она рассказала о случившемся.
Полицейские быстро вычислили преступника, который живет рядом с парком «Царицыно», в Западном Бирюлево, и задержали его по месту жительства.
Ранее сообщалось, что двое мужчин изнасиловали 26-летнюю москвичку в подвале жилого дома.