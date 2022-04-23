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Подмосковные врачи спасли младенца весом менее 500 граммов

Подмосковные врачи спасли младенца весом менее 500 граммов
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В подмосковном перинатальном центре в Наро-Фоминске врачи спасли ребенка, рожденного с экстремально низкой массой тела в 490 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

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Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Сообщается, что матери ребенка из-за патологии беременности провели экстренное кесарево сечение. «Состояние ребенка было крайне тяжелым. Разумеется, это было обусловлено недоношенностью. Более двух месяцев девочка провела в нашем центре — малышка находилась на аппарате ИВЛ, длительное время получала питание через зонд. Благодаря усилиям врачей ее удалось спасти», — рассказала главный врач центра Людмила Кещьян.

На данный момент девочка проходит курс реабилитации в детском соматическом отделении, ее вес составляет более шести килограммов. В курс входят общеукрепляющий массаж, физиотерапия, бальнеотерапия, бейби-йога и другие процедуры, отметили в пресс-службе.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде врачи спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких.

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