Подмосковные врачи спасли младенца весом менее 500 граммов

Сообщается, что матери ребенка из-за патологии беременности провели экстренное кесарево сечение. «Состояние ребенка было крайне тяжелым. Разумеется, это было обусловлено недоношенностью. Более двух месяцев девочка провела в нашем центре — малышка находилась на аппарате ИВЛ, длительное время получала питание через зонд. Благодаря усилиям врачей ее удалось спасти», — рассказала главный врач центра Людмила Кещьян.

На данный момент девочка проходит курс реабилитации в детском соматическом отделении, ее вес составляет более шести килограммов. В курс входят общеукрепляющий массаж, физиотерапия, бальнеотерапия, бейби-йога и другие процедуры, отметили в пресс-службе.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде врачи спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких.