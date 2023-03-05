Мужчины оказались готовы потратить до 500 рублей на подарки коллегам к 8 Марта

38 процентов мужчин оказались готовы потратить 400-500 рублей на подарки коллегам к 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Зарплаты.ру», результаты которого имеются в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

«38 процентов скидываются по 400-500 рублей, 30 процентов — более 500 рублей, 22 процента — по 200-300 рублей, 100-200 рублей сдают в четырех процентах компаний», — говорится в исследовании.

Стало также известно, что подарки коллегам к Международному женскому дню дарят в 99 процентах компаний. При этом полностью подарки за свой счет мужчины покупают в 43 процентах, в 42 процентах организация и сотрудники делят расходы между собой и только в 13 процентах случаев презенты на праздник полностью оплачивает компания.

Обязанность устраивать праздник у 89 процентах опрошенных лежит на мужском коллективе, у десяти процентах на HR-департаменте. 27 процентов мужчин отказываются участвовать в подготовке праздника в честь 8 Марта. Самым популярным форматом празднования в 70 процентах случаев остается фуршет в офисе.

Ранее российский певец Юрий Лоза поделился секретом идеального подарка на 8 Марта.