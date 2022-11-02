Врачи спасли мужчину с циррозом печени и 70 литрами жидкости в брюшной полости

Домодедовские врачи спасли 45-летнего мужчину с циррозом печени, осложненным накопленными 70 литрами жидкости в брюшной полости, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«Мы специальной иглой-катетером прокололи брюшную стенку и откачали жидкость. При этом в проколе остался дренаж — специальная трубка для выведения жидкости, которая продолжает работать и после окончания процедуры. В течение трех дней было удалено около 70 литров жидкости. Параллельно пациенту проводилась медикаментозная терапия», — врач-хирург Малла Юсупов.

В Минздраве уточнили, что скопление большого количества патологической жидкости в брюшной полости возникает при асците — одном из основных симптомов цирроза печени. Обычно в таком случае объем жидкости достигает 15-20 литров.

Ранее Малышева назвала главного провокатора цирроза печени. «Запомните: главная причина цирроза печени не алкоголь, а ожирение», — заявила Малышева.