70 населенных пунктов Подмосковья остались без электроэнергии из-за непогоды

Почти 70 населенных пунктов на территории Московской области остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом в субботу, 8 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

По данным ведомства, отключение электроснабжения произошло в 68 населенных пунктах в трех городских округах. На данный момент специалисты делают все, чтобы восстановить его работу.

Кроме того, сообщается, что из-за непогоды на территории Подмосковья упали 63 дерева, были повреждены 16 автомобилей и два балкона.

Позже прокуратура Московской области сообщила, что в период с 7 по 8 июля на территории региона произошло отключение электроснабжения в 116 населенных пунктах в девяти городских округах. Ведомство взяло на контроль своевременность принятия мер по выполнению восстановительных работ.

Ранее стало известно, что женщина пострадала от удара молнии в Подмосковье.