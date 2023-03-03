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12:12, 03 марта 2023
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Массовая драка подростков у ТЦ в Подмосковье попала на видео

Массовая драка подростков у ТЦ в Подмосковье попала на видео
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Подростки устроили массовую драку у торгового центра (ТЦ) в подмосковном Подольске. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «МК: срочные новости».

На кадрах видно, что десятки школьников собрались у здания ТЦ. Одного из участников драки повалили на землю и начали избивать. Позднее на место прибыли правоохранители.

По данным источника, в ходе конфликта охраннику ТЦ сломали нос. После инцидента пятерых человек доставили в полицию.

Предположительно, в драке участвовали подростки из неформальной группировки «ЧВК Редан». На опубликованных кадрах видно, как хулиганы топчут ногами футболку с пауком — одним из символов движения.

Ранее стало известно, что более 300 подростков доставили в отделы полиции в Москве 24 и 25 февраля. Задержанные могут быть причастны к «ЧВК Редан». Кроме того, массовая драка с участием «редановцев» произошла в московском ТЦ.

По данным СМИ, участники «ЧВК Редан» выступают против футбольных фанатов и мигрантов, однако в группировке отрицают эту информацию. Известно, что представители субкультуры любят аниме (их вдохновляет образ банды «Редан» из манги Hunter x Hunter) и ставят одной из своих целей защиту неформалов.

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