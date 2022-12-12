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05:27, 12 декабря 2022
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Москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза

Москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза
Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство «Москва»

Адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза напомнили москвичам в Telegram-канале программы мэра Москвы «Мой район».

Усадьба располагается в районе Выхино-Жулебино на окраине парка «Кузьминки» по адресу Волгоградский проспект, 168Д.

Как сообщили администраторы канала, дети в гостях у Деда Мороза могут посетить мастер-класс по украшению имбирных пряников, узнать, как производят шоколадные конфеты, или пройти сказочный квест. Недавно на территории усадьбы обновили экспозицию и добавили новый объект, «Терем Волшебства».

Ранее стали известны цены на визит Деда Мороза и Снегурочки. Стоимость услуги варьируется от полутора до почти 7000 рублей.

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