Стали известны цены на визит Деда Мороза и Снегурочки, их раскрыли «Известия», ссылаясь на различные сервисы объявлений.

«Цены практически не изменились с прошлого года, но на разных сервисах сильно различаются: где-то визит Деда Мороза и его внучки в среднем стоит 1,5 тысячи рублей, а где-то — почти 7000 рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что развлекательная программа длится от 15 минут до часа. В стоимость входит приезд домой, выступление с игровой программой, включая пение новогодних песен и вручение сладкого подарка ребенку. При желании родители могут передать аниматорам и основной подарок. За расширенную программу россиянам придется доплатить от 500 до 1000 рублей.

Ранее были определены самые популярные у туристов города для встречи Нового года в России. 85 процентов бронирований жилья на предстоящие праздники приходится на российские направления.