Назван адрес дома-аэроплана в Москве

Адрес дома-аэроплана в Москве назвали на официальном сайте мэра столицы. Он находится во 2-м Донском проезде, 9 на углу с улицей Орджоникидзе.

Свое название здание получило из-за внешнего сходства с летательным аппаратом. Общежитие было построено в конструктивистском стиле в 1929-1930-х годах и стало домом-коммуной для студентов Московского текстильного института.

У общежития три блока. В спальном корпусе располагались специальные кабины, рассчитанные на двух человек, площадью шесть квадратных метров, в санитарном — уборные, душ, раздевалки и прачечная, а в общественном корпусе — столовая, библиотека, спортзалы и кабинеты для занятий.

В 2016 году все здание было отреставрировано. Его функционал остался прежним — там живут студенты, только уже Московского государственного института стали и сплавов.

Ранее был назван адрес «дома с корнями» в Москве.