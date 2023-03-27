Назван адрес «дома с корнями» в Москве

Адрес «дома с корнями», или «плетеного дома», в столице назван в Telegram-канале «Неизвестная Москва».

Речь идет о здании, расположенном на юго-востоке Москвы на Грайвороновской улице, 19. Фасад дома буквально окутан своего рода корнями деревьев. По данным администраторов канала, летом там функционирует водопад. Вода стекает прямо по стенам.

На данный момент в здании находятся различные торговые точки, например, универсам «Пятерочка», хозяйственные магазины, пункты выдачи интернет-заказов, химчистка и прочие организации.

Ранее стало известно о влиянии формы крыши дома-паруса на безопасность москвичей.