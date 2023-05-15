Назван адрес московской Эйфелевой башни

Стало известно о возможности посмотреть на Эйфелеву башню не выезжая из города. Адрес копии парижской достопримечательности назван в официальном Telegram-канале программы «Мой район».

Копия Эйфелевой башни находится в столичном районе Коптево — на Коптевской улице, 69А. По данным администраторов канала, она появилась на территории автосалона в 2013 году.

Инсталляция уступает оригиналу по размеру в 53 раза. Ее высота составляет 14,2 метра. При этом на башне в темное время суток тоже горит подсветка.

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