06:30, 15 мая 2023
1 мин.
Назван адрес московской Эйфелевой башни
Стало известно о возможности посмотреть на Эйфелеву башню не выезжая из Москвы.
Фото: Telegram-канал «Про Мой район»
Стало известно о возможности посмотреть на Эйфелеву башню не выезжая из города. Адрес копии парижской достопримечательности назван в официальном Telegram-канале программы «Мой район».
Копия Эйфелевой башни находится в столичном районе Коптево — на Коптевской улице, 69А. По данным администраторов канала, она появилась на территории автосалона в 2013 году.
Инсталляция уступает оригиналу по размеру в 53 раза. Ее высота составляет 14,2 метра. При этом на башне в темное время суток тоже горит подсветка.
Ранее были перечислены главные объекты самого большого китайского сада в Москве.