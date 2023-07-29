Назван московский адрес Эллочки-людоедки из фильма «Двенадцать стульев»

Дом героини Эллочки-людоедки из фильма режиссера Леонида Гайдая «Двенадцать стульев», снятого по одноименному роману писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, оказался в Печатниковом переулке, 7. Об этом сообщает Telegram-канал «История Москвы».

Здание больше известно как «Дом с кариатидами», то есть женскими статуями на фасаде, которые выполняют роль опор. Таких скульптур две, а стены особняка украшены лепниной. Именно сюда в фильме приезжал главный герой Остап Бендер за одним из стульев, который он забрал у Эллочки в обмен на ситечко для чая.

По данным администраторов канала, изначально строение принадлежало жене купца Золоторевой. Но после постройки его владелицей стала полковница Елена Жданова. В 1896 году дом выкупил и перестроил разбогатевший крестьянин Подольского уезда Петр Сысоев.

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