Стало известно о судьбе знаменитого «дома под юбкой» в центре Москвы

В центре Москвы капитально отремонтируют знаменитый «дом под юбкой» на Тверской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, в здании на углу Тверской и Бульварного кольца отремонтируют фасад, крышу, чердак и сделают утепление. Кроме того, в доме будут обновлены потолки, стены, полы, тамбурные дверные блоки, ступени и деревянные поручни.

Как сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, на каждом этаже здания появятся новые номерные таблички. Будет также произведена замена коммуникаций в подвале дома, отметила она.

В пресс-службе напомнили, что жилой дом, построенный в 1939-1941 годах, считается объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что название «дом под юбкой» здание получило благодаря утраченному ныне архитектурному элементу — фигуре девушки на угловой башенке.

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