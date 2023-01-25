Раскрыт адрес героини одной из песен Владимира Высоцкого

Столичный адрес героини одной из песен Владимира Высоцкого раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт в честь дня рождения известного артиста. В среду, 25 января, «самому московскому поэту» исполнилось бы 85 лет.

«Героиня песни "Диалог у телевизора" Зина восклицает: "Ой, Вань! Гляди, какие карлики! / В джерси одеты — не в шевьет, / На нашей Пятой швейной фабрике / Такое вряд ли кто пошьет"», — напомнил автор.

Бурт уточнил, что Пятая швейная фабрика имени «Профинтерна», где работала Зина, располагалась недалеко от дома Высоцкого — в Малом Каретном, 13. Сегодня в этом месте находится швейная фабрика «Мишелин-95Б».

Ранее россияне вспомнили о походах на спектакли с Высоцким в Москве. Чтобы попасть на постановку с участием столь известного артиста, приходилось дежурить у билетных касс с ночи, рассказали они.