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14:29, 25 января 2023
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Раскрыт адрес героини одной из песен Владимира Высоцкого

Раскрыт адрес героини одной из песен Владимира Высоцкого
Фото: Дмитрий Беркут / РИА Новости

Столичный адрес героини одной из песен Владимира Высоцкого раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт в честь дня рождения известного артиста. В среду, 25 января, «самому московскому поэту» исполнилось бы 85 лет.

«Героиня песни "Диалог у телевизора" Зина восклицает: "Ой, Вань! Гляди, какие карлики! / В джерси одеты — не в шевьет, / На нашей Пятой швейной фабрике / Такое вряд ли кто пошьет"», — напомнил автор.

Бурт уточнил, что Пятая швейная фабрика имени «Профинтерна», где работала Зина, располагалась недалеко от дома Высоцкого — в Малом Каретном, 13. Сегодня в этом месте находится швейная фабрика «Мишелин-95Б».

Ранее россияне вспомнили о походах на спектакли с Высоцким в Москве. Чтобы попасть на постановку с участием столь известного артиста, приходилось дежурить у билетных касс с ночи, рассказали они.

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