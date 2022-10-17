Город
02:31, 17 октября 2022
1 мин.

Раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х

Раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х
Фото: <a href="https://t.me/moshistory" target="_blank">Telegram-канал «История Москвы»</a>

Адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х раскрыт в Telegram-канале «История Москвы».

«В доме по адресу Старопанский переулок, 1/5, с середины 80-х по начало 90-х располагалось так называемое гнездо столичного андеграунда — Московская рок-лаборатория. Рядом был магазин, куда приезжали меломаны за свежими песнями таких групп, как "Звуки Му", "Центр" и "Вежливый отказ"», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, это здание — Доходный дом Товарищества Даниловской мануфактуры. Оно было построено в 1878 году.

Ранее раскрыта история первого владельца старейшего жилого дома Москвы. Голосов был потомственным дьяком, человеком набожным и хорошо образованным.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.