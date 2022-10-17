Раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х

Адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х раскрыт в Telegram-канале «История Москвы».

«В доме по адресу Старопанский переулок, 1/5, с середины 80-х по начало 90-х располагалось так называемое гнездо столичного андеграунда — Московская рок-лаборатория. Рядом был магазин, куда приезжали меломаны за свежими песнями таких групп, как "Звуки Му", "Центр" и "Вежливый отказ"», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, это здание — Доходный дом Товарищества Даниловской мануфактуры. Оно было построено в 1878 году.

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