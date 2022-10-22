Раскрыт адрес «идеального» дома в Москве

Адрес «идеального» дома в Москве раскрыт в Telegram-канале «Про мой район».

«В Москве дом образцового содержания, который получил соответствующую табличку, пока один. Находится он в районе Фили-Давыдково по адресу улица Тарутинская, 4/2. Статус, как и в советские времена, закрепляется за домами на год», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, табличку с надписью «Дом образцового содержания», означающую победу в конкурсе высокой культуры быта в 60-х годах, еще можно встретить на фасадах московских домов. По ним прохожие узнавали: здесь в подъездах точно есть освещение, лифты чистые, а территория вокруг зеленая и ухоженная.

Ранее раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х.