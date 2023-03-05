Раскрыт адрес «самой изящной» водонапорной башни в Москве

Адрес одной из самых интересных дореволюционных водонапорных башен в Москве раскрыли авторы Telegram-канала «Москва. Детали».

«Одна из самых изящных дореволюционных водонапорных башен Москвы, стоит за железными воротами в промзонистой части улицы Нижние Поля (граница районов Марьино и Люблино)», — говорится в сообщении.

Стало известно, что башня была построена для нужд бывшей Люблинской станции аэрации в начале XX века по проекту знаменитого архитектора Максима Геппенера. Рядом с ней сохранилось еще несколько построек станции: каменные и деревянные здания.

Ранее Секрет «вау-эффекта» от появившегося в сети объявления о продаже водонапорной башни в Москве раскрыл столичный риэлтор Евгений Коноплев. Он отметил, что радостное удивление у такого лота было очень сильным.